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Jandarma taburuna temsilî uğurlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

Temsilî Bursa Seyyar Jandarma Taburu, Çanakkale Kara Savaşları’nın 104.

Jandarma taburuna temsilî uğurlama

Temsilî Bursa Seyyar Jandarma Taburu, Çanakkale Kara Savaşları’nın 104. Yıldönümünde dualarla şehitler diyarına uğurlandı.
Temsilî uğurlama, Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle Tophane Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Hüsnü Zafer Kömürcü’nün yanı sıra askeri erkân ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Orhan Camii imamı Ahmet Çiftlik, seyyar jandarma taburunun uğurlanması programında askere dualarla eşlik etti.
Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, törende yaptığı konuşmada, 1915-16 yılları arasına gerçekleşen Çanakkale Kara Savaşları’nın tarihin altın sayfalarını dolduran bir destan olduğunu söyledi. Yapılan muharebelerde Bursa’dan 5 bin şehidin verildiğini hatırlatan Çelik, “Boğazı geçemeyen îtilâf devletleri karaya çıkarma yapıp harekatı başlattıklarında, savunma hatlarımızı güçlendiren takviye birliklerden biri de Bursa Seyyar Jandarma Taburu idi. Yaklaşık 100 kişiden oluşan Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey komutasındaki taburumuz, savaşın kaderini değiştiren stratejik savunmaların hep önünde yer almıştır. Cepheden cepheye koşarak bir nevî özel görev taburu olarak muharebelerde yer alan Bursa Seyyar Jandarma Taburu, ağır kayıplar vermesine rağmen düşman saldırılarını kırarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır” dedi.
İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Hüsnü Zafer Kömürcü ise konuşmasında, Çanakkale Savaşları’nda en fazla şehit veren vilâyetin Bursa olduğunu vurguladı. Bursa Seyyar Jandarma Taburu’nda yer alan 979 vatan evladının bugün olduğu gibi o gün de aynı şekilde, benzer duygularla cepheye uğurlandığını söyleyen Kömürcü, “Şehit olan askerlerimizin yattığı Kireçtepe Şehitliği’ni inşa ederek törenleri gelenekselleştiren Büyükşehir Belediyesi’ne şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Allah, milletimizi ve vatanımızı her türlü tehlikeden korusun” şeklinde konuştu.

Jandarma taburuna temsilî uğurlama

Jandarma taburuna temsilî uğurlama

Jandarma taburuna temsilî uğurlama

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