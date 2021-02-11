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Jandarma tarafından uyuşturucuyla yakalandı

11.02.2021 18:19 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir kişi jandarma tarafından uyuşturucuyla yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir kişi jandarma tarafından uyuşturucuyla yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda M.B.’nin (27) evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 47 gram kubar esrar, 25 adet sentetik ecza ile 1 adet kenevir tohumu ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.B. ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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