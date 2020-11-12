HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarma tarihi eser kaçakçısını kıskıvrak yakaladı

Jandarma tarihi eser kaçakçısını kıskıvrak yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 13:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda tarihi değere sahip Nazi madalyonu, 2 adet gerdanlık, 2 adet broş ve çeşitli eserler ele geçirdi.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma tarihi eser kaçakçısını kıskıvrak yakaladı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda tarihi değere sahip Nazi madalyonu, 2 adet gerdanlık, 2 adet broş ve çeşitli eserler ele geçirdi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.T. isimli şahsın çantasında yapılan aramada tarihi değere sahip Nazi madalyonu, 2 adet gerdanlık, 2 adet broş, çeşitli eserler ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
İSKİ tesisinde parçalanmış ceset bulunduİSKİ tesisinde parçalanmış ceset bulundu
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var?
65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var?
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarptı! Şoförün peşinden koştuğu anlar kamerada
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarptı!
İzmir depreminde tutuklanan müteahhit: Bina kötü olsa kalfa, verdiğim evi kabul eder miydi?
Depremden sonra tutuklanan müteahhitten ilginç savunma
Artan koronavirüs vakalarıyla ilgili korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Aydın için kritik uyarı! '50-60 yılda bir yıkıcı deprem oluyor'
Aydın için kritik uyarı! '50-60 yılda bir yıkıcı deprem oluyor'
İstanbul'da İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay! Parçalanmış halde ceset bulundu
İSKİ tesisinde parçalanmış ceset bulundu
Acı olay! Baba ve oğlu, 5 gün arayla hayatını kaybetti
Acı olay! Baba ve oğlu, 5 gün arayla hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.