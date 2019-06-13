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Jandarma tarihinde ilk kez bin 7 tim görev yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 16:50 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terörle mücadelede sahada bulunan tim sayısının bin 7 olduğunu açıkladı. Bu rakam ile ilk kez bin sayısının üzerine çıkıldığı belirtildi.

Jandarma tarihinde ilk kez bin 7 tim görev yapıyor

Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 180. yılı sebebiyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve kurmaylarını, İçişleri Bakanı Soylu’yu makamında kabul etti.

'İLK DEFA BİNİN ÜZERİNE ÇIKTIK'

Bakan Soylu’nun konuşmasından sonra sohbete geçildi. Bakan Soylu, terörle mücadele konusunda sahayı kastederek, “Yayıldık mı” sorusuna, Jandarma Genel Komutanı Çetin, “Evet, bin 7 tim var alanda şu anda. İlk defa binin üzerine çıktık. İHA uçuşlarının üzerine de çıkacağız” dedi. (İHA)

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Jandarma tim sayısı rekor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hayırdır kendi milletine gözdağı mı veriyorsun burada sayılarla rakamlarla açıklama yapacağına git o hain terör örgütleriyle mücadele et
Hırsızlar bir oldu koskoca Tskyı bitirdi yazıklar olsun
çok büyük başarı
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