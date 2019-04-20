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Jandarma, terör operasyonu sırasında bulduğu yaralı dağ keçisini kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 19:48 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Bali Deresi bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdüren Jandarma Özel Harekat ekipleri, doğada yaralı halde buldukları dağ keçisini kurtardı.  İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri, Bali Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdükleri operasyon sırasında, kayalıklardan düşme sonucu yaralanan 1 yaşındaki dağ keçisini buldu.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'nin Bali Deresi bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdüren Jandarma Özel Harekat ekipleri, doğada yaralı halde buldukları dağ keçisini kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri, Bali Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdükleri operasyon sırasında, kayalıklardan düşme sonucu yaralanan 1 yaşındaki dağ keçisini buldu. Ekipler, arka ayaklarından yaralı halde buldukları dağ keçisini Tunceli Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Veteriner kontrolündeki dağ keçisinin tedaviden sonra yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

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