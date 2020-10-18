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Jandarma terör propagandası yapılan ve yasadışı bahis oynatılan siteleri erişime kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 08:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde yasadışı bahis ve müstehcenlik içeren 286 web sitesi ile terör örgütü PKK propagandası yapılan 68 URL adresi erişime kapatıldı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yasadışı bahis ve müstehcenlik içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden yurtdışı kaynaklı yayın yapan 286 web sitesi ile Amerika, Kanada ve Fransa ülkelerinden PKK/KCK/YGP/YPS terör örgütü propagandası yapan 68 URL adresinin tespit edildiği belirtildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde yasadışı bahis ve müstehcenlik içeren 286 web sitesi ile terör örgütü PKK propagandası yapılan 68 URL adresi erişime kapatıldı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yasadışı bahis ve müstehcenlik içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden yurtdışı kaynaklı yayın yapan 286 web sitesi ile Amerika, Kanada ve Fransa ülkelerinden PKK/KCK/YGP/YPS terör örgütü propagandası yapan 68 URL adresinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca 286’sı yasadışı bahis ve müstehcenlik ve 68’i PKK/KCK/YGP/YPS terör örgütü propagandası içerikli, toplam 354 web sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmiş ve erişime engellenmesi kararı alınarak, siteler erişime kapattırılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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