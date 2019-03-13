HABER

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı, teşkilatlarının 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, teşkilatlarının 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 2018 yılı icraatlarını paylaştı. Yıl içerisinde 1 milyon 396 bin 512 sorgu yapan jandarma teşkilatı, 2019 yılı ve sonrası için de aynı tempoyla huzur ve güven sözü veriyor.
Jandarma Genel Komutanlığı bu sene kuruluşlarının 180’inci yılını kutlayacak. Her yıl 14 Haziran’da yapılan kutlamalar bu yıl tüm seneye yayıldı. Bursa Jandarma Komutanlığı da kutlamalar sebebiyle 2018 yıylında yapılan icraatları paylaştı. Yaptıkları çalışmalara özel bir klip hazırlayan Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 180 yıldır olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla vatandaşın huzur ve güveni için çalışacaklarının mesajını verdi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığınca paylaşılan verilere göre, 2018 yılı içerisinde biri sabit, 15’i geçici olmak üzere 16 ayrı yol kontrol ve arama noktasında yapılan aramalarda, 992 bin 304 kişi kimlik sorgusundan geçti. Çeşitli suçlardan aranan 2 bin 154 kişi gözaltına alınarak ilgili mercilere teslim edildi.
Bu denetimler sırasındaki aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 71 mühimmat, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Yol kontrollerinde ayrıca, 404 bin 208 araç kontrol edildi. Aranan 69 araca el konulduğu öğrenildi. Trafik ihlallerinden dolayı da kusurlu sürücülere toplam 298 bin 747 lira ceza kesildiği açıklandı. Kontrol noktalarında yapılan aramalarda toplam 1 milyon 396 bin 512 sorgu yapıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen mesajda, “Bursa İl Jandarma Komutanlığı olarak Jandarma Teşkilatının 180’inci kuruluş yıl dönümü olan 2019 yılında da vatandaşımızın huzur ve güveni için benzer uygulamalara aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı

Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.