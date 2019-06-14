Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da tören düzenlendi.

Malatya'da Atatürk Caddesi'nde düzenlenen tören İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan İnce, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan onur duyduğunu söyledi.

Jandarmanın her zaman milletin yanında yer aldığını belirten İnce, "Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücüyle vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur." dedi.

Törene, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal da katıldı.

- Kilis

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törende ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajları okundu.