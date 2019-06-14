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Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve Bingöl'de Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

DİYARBAKIR/BİNGÖL (AA) - Diyarbakır ve Bingöl'de Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesinde Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Jandarma Bölük Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve çok sayıda asker katıldı.

- Bingöl

Bingöl'de de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim ve beraberindekiler, törenin ardından Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret ederek, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü anısına çiçek takdim etti.

Albay Dirim, jandarmanın il merkezi ve ilçelerdeki faaliyetleri hakkında Vali Eknci'ye bilgi verdi.

Vali Ekinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılı çalışmalarla milletin teveccühüne mazhar olan Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ekici, Türkiye'nin güzide kurumlarından biri olan jandarma teşkilatının kurulduğu günden bu yana aynı görev bilinci ve hassasiyet ile devletin bekası, birlik ve beraberliğin muhafazası, milletin huzur ve güven içerisinde yaşaması için özveri ile hizmet verdiğini ifade etti.

Jandarma teşkilatının emniyet ve asayiş hizmetleri yanında terörle mücadele konusunda da önemli ve başarılı çalışmalar yaptığını belirten Ekici, "Jandarmamızın yüksek sorumluluk bilinciyle almış olduğu bu görevi bugün olduğu gibi gelecekte de aynı şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyorum.
Bu hizmetler esnasında şehadet makamına ulaşan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Görevleri başındaki personelimize de sağlık ve mutluluk temenni ediyor, muhabbetlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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