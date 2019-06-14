İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim ve beraberindekiler, törenin ardından Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret ederek, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü anısına çiçek takdim etti.

Ekici, Türkiye'nin güzide kurumlarından biri olan jandarma teşkilatının kurulduğu günden bu yana aynı görev bilinci ve hassasiyet ile devletin bekası, birlik ve beraberliğin muhafazası, milletin huzur ve güven içerisinde yaşaması için özveri ile hizmet verdiğini ifade etti.

Jandarma teşkilatının emniyet ve asayiş hizmetleri yanında terörle mücadele konusunda da önemli ve başarılı çalışmalar yaptığını belirten Ekici, "Jandarmamızın yüksek sorumluluk bilinciyle almış olduğu bu görevi bugün olduğu gibi gelecekte de aynı şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyorum.

Bu hizmetler esnasında şehadet makamına ulaşan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Görevleri başındaki personelimize de sağlık ve mutluluk temenni ediyor, muhabbetlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

