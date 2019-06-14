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Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 23:35 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Güvercinlik Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde şehit ve gazi jandarma personelinin aileleri onuruna akşam yemeği verildi - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "Bu toprakları vatan tuttuğumuz günden bu yana ilelebet üzerinde var olabilmemiz için kanlarını, canlarını feda etmiş bütün kahramanlarımızı minnetle, şükranla yad ediyoruz" - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: - "Aziz şehitlerimiz, gösterdiğiniz azim, feragat, cesaret ve kahramanlıklarla yüce milletimizin hizmetindeki çalışmalarımızda bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edeceksiniz"

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazi jandarma personelinin aileleri onuruna akşam yemeği verildi.

Güvercinlik Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile jandarma personeli katıldı.

Yemek öncesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Jandarma bandosunun müzik dinletisi gerçekleştirdiği programda, Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan klip izletildi.

- "Bu ülke için şehadeti nimet bildik"

Yemeğin ardından konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı olayları vatan sevgisi ve merhameti sayesinde aştığını söyledi.

Ülkenin evlatlarının vatanı dün ve bugün olduğu gibi yarın da korumaya devam edeceğini belirten Ersoy, bu ülke için şehadeti nimet bildiklerini ifade etti.

Ersoy, "Bu toprakları vatan tuttuğumuz günden bu yana ilelebet üzerinde var olabilmemiz için kanlarını, canlarını feda etmiş bütün kahramanlarımızı minnetle, şükranla yad ediyoruz." dedi.

- "Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız"

Orgeneral Çetin ise vatan savunmasında canlarını veren şehitlere şükran borçlu olduklarını vurgulayarak, şehit ailelerini de en değerli emanet bildiklerini dile getirdi.

Şehitlerin, Türklüğün üstün haysiyet ve itibarını şerefle temsil ettiklerini belirten Çetin, şehitleri asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

Bu ülke için can veren şehitleri minnet, kahraman gazileri saygıyla andığını söyleyen Çetin, "Jandarma Genel Komutanlığının mensupları olarak vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin, milli bilincimizi oluşturan temel değerlerin, şanlı geçmişimizin, aramızdaki güçlü bağın en önemli sembolleri olarak gönlümüzde yaşatacağımız vatanımızın kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz, gösterdiğiniz azim, feragat, cesaret ve kahramanlıklarla yüce milletimizin hizmetindeki çalışmalarımızda bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edeceksiniz." diye konuştu.

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