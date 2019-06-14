Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazi jandarma personelinin aileleri onuruna akşam yemeği verildi.

Güvercinlik Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile jandarma personeli katıldı.

Yemek öncesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Jandarma bandosunun müzik dinletisi gerçekleştirdiği programda, Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan klip izletildi.

- "Bu ülke için şehadeti nimet bildik"

Yemeğin ardından konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı olayları vatan sevgisi ve merhameti sayesinde aştığını söyledi.

Ülkenin evlatlarının vatanı dün ve bugün olduğu gibi yarın da korumaya devam edeceğini belirten Ersoy, bu ülke için şehadeti nimet bildiklerini ifade etti.

Ersoy, "Bu toprakları vatan tuttuğumuz günden bu yana ilelebet üzerinde var olabilmemiz için kanlarını, canlarını feda etmiş bütün kahramanlarımızı minnetle, şükranla yad ediyoruz." dedi.