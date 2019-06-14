Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü

Sergiyi gezen Vali Mehmet Emin Bilmez, erken yaşta evliliğin çok hassas bir konu olduğunu, çocukların daha iyi şartlarda geleceğe hazırlanması için yapılan çalışmaların kıymet taşıdığını belirterek, projeye destek veren Jandarma Teşkilatı ve AA çalışanlarına teşekkür etti.

Erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik Van Valiliği koordinatörlüğünde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteklediği "Ben Daha Çocuğum" sosyal sorumluluk projesi çalışmaları kapsamında açılan sergide kentin dört bir yanında çekilen, çocukların birbirinden güzel anlarının bulunduğu 40 fotoğraf ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Vali Bilmez, AA muhabiri Bilgin'e plaket vererek, başarılarının devamını diledi.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, geçmişi başarılarla dolu bir tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar milletin büyük sevgi ve güvenini kazandığını dile getirerek, jandarmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle milletin her zaman takdirini kazandığını vurguladı.

Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran jandarmanın günlük yaşamın her anında, ülkenin her noktasında gece gündüz demeden halkın hizmetinde olduğunu anlatan Özfidan şunları kaydetti:

"Kahramanca, canı pahasına, her türlü zor koşullarda, en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden Jandarma Teşkilatımız, diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletten aldığı destekle fedakarca görev yapıyor. Jandarma, yurdun her köşesinde halkla iç içe, büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda. Modern teknolojinin tüm imkanlarını etkin şekilde kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayreti, inancı ve azmi içerisinde."

Törenin ardından Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez ile Tuğgeneral Özfidan ve eşi Dilek Özfidan, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti.

Törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Vali Yardımcıları Sinan Aslan ve İbrahim Civelek ile kurum amirleri, askeri erkan ve ahali katıldı.

