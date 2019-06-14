Jandarmanın düzenlediği resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Drone'lara bağlanan Türk bayrakları ile de hava gösterisi yapıldı.

Düzenlenen gösteri tatbikatlarında, uyuşturucu arama köpeği, senaryo gereği arabaya bırakılan uyuşturucuyu buldu. İz ve arama köpeğinin gösterisi de renkli görüntüler oluşturdu.

BİTLİS (AA) - Bitlis ve Muş'ta, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkan Karar, burada yaptığı konuşmada, jandarmanın kurulduğu günden bu yana yaşamın her alanında, ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu vurguladı.

- Muş

Muş Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Sosyal Tesislerinde etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Dedektör köpeklerin gösterileri de katılımcılar tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Etkinliğe Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Muş Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat katıldı.

