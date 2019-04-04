Jandarma Teşkilatının yıl dönümünde 1919 fidan dikildi

Samsun'da, Jandarma Teşkilatının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına 1919 fidan dikildi.

Terme İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Talip Sevim, jandarma tarafından oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutladıklarını söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığının ülke genelinde 3 bin 33 iç güvenlik, 369 komando, 559 cezaevi, 160 koruma ve 7 havacılık birliği olmak üzere 4 bin 128 birimiyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 24 saat görev yaptığını anlatan Sevim, tevazu, fedakarlık ve kahramanlık ordusu olarak milletin hizmetinde bulunduklarını vurguladı.

Sevim, Sakarlı mevkisindeki 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na daha önce 2 bin fidan dikildiğini belirterek, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 1919 fidan daha dikeceklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, 1983 yılında emekli olan Terme ilçesinin bilinen en eski emekli jandarma personeli Uzman Çavuş Vahit Hüyük'e plaket verdi.

Daha sonra Albay Ağaoğlu, jandarma personeli ve öğrenciler tarafından 1919 fidan toprakla buluşturuldu.

Törene Terme Kaymakamı Mehmet Parlak ve Belediye Başkanı Şenol Kul ile davetliler katıldı.

