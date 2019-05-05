Jandarma, Topçu Göleti ve çevresini temizledi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta, çevresinde piknik yapılan Topçu Göleti'nde jandarma dalgıç ekibinin gerçekleştirdiği temizlik çalışmasında çaydınlık, şişe, poşet, balık ağı gibi atıklar bulundu.

Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topçu Göleti Piknik Alanında, 'Temiz çevre temiz toplum' sloganıyla temizlik çalışması yaptı. Merkez İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İzzet Görenli koordinesinde yapılan çalışmada jandarma personeli, mesire alanında piknikçilerin bıraktığı atıkları toplayıp çöp torbalarına doldurdu. Jandarma dalgıç ekibi de gölette temizlik yaptı. Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Akın ve Tarım Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Seyfali Ağtepe de dalış ekibinde yer aldı. Yapılan çalışmada göletten çaydanlık, şişe, poşet içinde çöp ve balık ağları çıkarıldı. Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada torbalar dolusu atık toplandı.

Topçu Göleti çevresinde piknik yapanlar, temizlik yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti. Piknikçilerden Ergün Gün, "Jandarma geldi, burada temizlik yaptı. Dalgıçlar suya girdi. Yozgat'ın en güzel yerlerinden birisi olan Topçu Göleti çevresinde piknik yapıyoruz. Gelen vatandaşlarımızın da burasını temiz tutmasını istiyoruz. Jandarma ekiplerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.