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Jandarma trafik ekiplerinden kış lastiği uygulaması

01.12.2020 13:14 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde ticari araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle başladı.

Türkiye genelinde ticari araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle başladı. Erzurum’un Çat ilçesinde İlçe Jandarma Trafik ekiplerince şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kap samında denetimler gerçekleştirildi.
Çat İlçe Jandarma Trafik ekipleri kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle karayolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla kış lastiği uygulaması yaptılar.
Erzurum - Bingöl D-950 devlet karayolunda bulunan uygulama noktasında durdurulan ticari araçlar üzerinde yapılan kontrollerde, kış lastiği kon-trolü ile kış lastiklerinin diş ölçümleri yapıldı. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda sürücüleri bilgilendiren ekipler, hazırladıkları el broşürlerini sürücülere dağıttılar. Kurallara uymayan sürücülere 776 TL cezai işlem uygulanırken, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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