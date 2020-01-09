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  4. Jandarma Trafik göz açtırmıyor

Jandarma Trafik göz açtırmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Jandarma Trafik ekiplerince dün gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 270 dolayında araç ve 320 şahsın sorgulaması yapıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Jandarma Trafik ekiplerince dün gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 270 dolayında araç ve 320 şahsın sorgulaması yapıldı. Ekipler tarafından 48 araca 45 bin lira para cezası uygulanırken, 48 araç trafikten men edildi, aranan 4 kişi de yakalandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde motorlu araçlar ve sürücüler üzerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Trafik ekiplerince Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde motosiklet ve otomobil uygulaması gerçekleştirilirken, Yavrudoğan İlkokulunda okul servis araçları kontrol edildi. Denetlenen okul servis araçlarının eksiği bulunmadığı belirlendi.
Sarılar Mahallesi’ndeki denetimlerde 55’i motosiklet olmak üzere toplam 265 araç kontrol edilirken, 27’si motosiklet 50 araca cezai işlem uygulandı. 18 aracın trafikten men edildiği uygulamalarda 44 bin 604 TL para cezası uygulandı. Sorgulaması yapılan 315 şahıstan araması olan 4 kişi yakalandı.
Trafik kazalarının en aza indirilebilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği, sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğine dikkat çekilerek, özellikle motosiklet sürücülerinin kasksız ve sürücü belgesi olmaksızın motosiklete binmemeleri istendi.

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