Jandarma, uygulamada durdurduğu sürücülere kandil simidi iknam etti

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde trafik kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları sürücülerin Kadir Gecesi'ni kutlayıp, kandil simidi ikram etti. Reyhanlı- Antakya yolu üzerindeki Beşaslan Mahallesi yakınında bulunan uygulamada noktasında trafik kontrol kontrolü yapan Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, durdurdukları sürücülerin Kadir Gecesi'ni kutladı. Trafik kuralları ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, ayrıca sürücülere ve araçlardaki yolculara kandil simidi ikram etti.

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