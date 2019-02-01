Jandarma uyuşturucu satışına geçit vermiyor

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonla şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda 5 gram skunk maddesi ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığının Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Afyonkarahisar’a bağlı Gebeceler Beldesinde uyuşturucu madde satışına yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada üç paket halinde 5 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.
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