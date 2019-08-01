Jandarma Uzman Çavuş kazada yaşamını yitirdi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da, devrilen otomobilin sürücüsü Jandarma Komando Uzman Çavuş Habil Karahan (23) öldü, yanındaki Uzman Çavuş Batuhan Güneş, ağır yaralandı.

Kaza, Erzincan- Sivas Karayolu'nun Kantarlar Mevkii'nde dün saat 23.15'te meydana geldi. Jandarma Komando Uzman Çavuş Habil Karahan, yönetimindeki 24 AAH 758 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan otomobil, takla atıp, devrildi.

Uzman Çavuş Habil Karahan olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki meslektaşı Batuhan Güneş, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarım saat süren uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Güneş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Erzincan Tercan doğumlu Uzman Çavuş Habil Karahan'ın Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği bildirildi.

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