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Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Diyarbakır'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesi, memleketi Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Can'ın cenazesi, baba ocağı olan Manavgat ilçesindeki Yeni Mahalle Camisi'ne getirildi.

Camide kılınan namazın ardından, Can'ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda Yeni Mahalle Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazını aynı zamanda Yeniköy Mahallesi Camisi imamı olan Can'ın babası Hasan Hüseyin Can kıldırdı.

HELALLİK ALIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İmam Can, "Evladıma hakkınızı helal ediniz." diyerek helallik alırken gözyaşlarını tutamadı.

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Cenaze törenine katılan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, defin sırasında tabuta sarılı ay yıldızlı bayrağı baba Hasan Hüseyin Can'a teslim etti.

'İZNE GELMİŞTİ, TRAFİK KAZASINDA KENDİSİNİ KAYBETTİK'

Hasan Hüseyin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah’tan geldi, Allah'a gönderdik. 1,5 yıllık uzman çavuştu. Diyarbakır Silvan'da görev yapıyordu. İzne gelmişti, trafik kazasında kendisini kaybettik." dedi.

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Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın (26) kullandığı 07 ACZ 835 plakalı otomobil, önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da Tolga Kılıç yönetimindeki 07 YM 592 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada, Mehmet Ali Can, olay yerinde yaşamını yitirmiş, yanındaki Enes Kibar yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya trafik kazası Mehmet Ali Can Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin . amin ...
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