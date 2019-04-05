Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

"En kutsal varlığınız olan canınızı, yüce Türk milleti ve aziz vatanımız uğrunda gerektiğinde seve seve feda edeceğinize inancımız tamdır. Birlik ve beraberlik içinde, 'Anadolu'da aynı güneşin altında yaşayan herkes birinci sınıf vatandaşımızdır' anlayışıyla, 'halkımıza hizmetin hakka hizmet' bilincinde olarak, birleştirici ve kucaklayıcı olarak vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. Her türlü terör ve şer odağına karşı mücadele edeceksiniz. Bu hizmet doğrultusunda canlarınızı milletimizin bekasına, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine, şanlı bayrağımıza, şehitlerimizin kanıyla sulanan aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğüne adayacağınızdan şüphemiz yoktur."

Komandoların tarihe mal olan kahramanlar gibi dağları, dereleri, tepeleri teröristlere dar edeceğine inandığını dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

Yeni Foça Jandarma Komanda TMH Okul Komutanlığında düzenlenen törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, jandarma komandoların, vatanına göz diken hainleri inlerinde bulup avlayacak bir şahin gibi yetiştiklerini ifade etti.

- "Çözülme başladı"

Vatana güzel evlatlar yetiştiren fedakar ailelere de teşekkür ettiğini dile getiren Çetin, terörle mücadelenin, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla gece-gündüz, yaz-kış demeden devam ettiğini dile getirdi.

Jandarma teşkilatının binlerce şehit vererek terörle mücadeleyi ara vermeden sürdürdüğüne işaret eden Çetin, "PKK terör örgütünün her yerde inlerine girilmiş, teröristlerde korku ve panik başlamıştır. Örgütten kaçışlar ve firarlar artmıştır. Terör örgütlerine katılım da son 30 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Artık terör örgütüne katılım durmuş ve terör örgütünde çözülme başlamıştır. İşte bu zaferi sağlayan, bu başarıyı kazananlar buradaki kahraman gençlerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kursiyerler adına Jandarma Uzman Çavuş Onur Atsatan'ın teşekkür konuşmasının ardından yaş kütüğüne plaket çakıldı, dereceye giren kursiyerlere kurs belgesi ve hediyeleri verildi.

Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Foça Jandarma Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı SG Albay Mete Çağlar, Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de katıldı.