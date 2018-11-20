Jandarma ve Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 92 gözaltı kararı  

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt ile irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 24 üsteğmen ve 32 teğmen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir üsteğmen ve 35 astsubay olmak üzere toplam 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen askerlerden 8'inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında idari işlem uygulanarak görevlerinden uzaklaştırıldıkları belirtildi. Savcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı, firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

