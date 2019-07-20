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Jandarma ve emniyet birimlerinden PKK’ya ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, jandarma ile emniyet birimlerinin yılın 6,5 aylık döneminde yürüttükleri operasyonlarda terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak ve mağaranın imha edildiği bildirildi

Jandarma ile emniyet birimlerinin yılın 6,5 aylık döneminde yürüttükleri operasyonlarda bulunan terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak ve mağarada 4,5 tondan fazla patlayıcı madde ele geçirilerek imha edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında jandarma ve emniyet birimlerince 6,5 aylık dönemde terör örgütü PKK'ya ait 859 sığınak, barınak, mağara tahrip edildi.

Güvenlik güçlerince tespit edilen barınakların 774’ünde, 169’u uzun namlulu ve ağır silah olmak üzere toplam 189 silah, 113 bin 594 muhtelif mühimmat, 359 mayın ve el yapımı patlayıcı ve 227 el bombası ele geçirildi.

Sığınaklarda ayrıca 4 ton 610 kilogram patlayıcı madde, 2 bin 464 fünye, bin 107 tüp, 119 akü, 27 jeneratör ile 25 ton muhtelif gıda, 3 bin 326 adet giyecek ele geçirilerek imha edildi.

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İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Emniyet birimlerinden PKK’ya ağır darbe jeneratör patlayıcı madde

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