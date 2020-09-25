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Jandarma ve komandolar cinayet zanlılarını Çemçe Madur’da yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 17:05 | Son Güncelleme

Kağızman’da iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin da yaralandığı olayın zanlıları Çemçe Madur bölgesinde jandarma ve komando birlikleri tarafından yakalandı.Kars’ın Kağızman ilçesi Kuloğlu köyünde 12 Mayıs 2020 tarihinde hayvan otlatma meselesi yüzünden Daştan ve Güngör aileleri arasında meydana gelen, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayına karışan suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili olarak oluşturulan özel ekibin yaptığı titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda olaya karışan 8 zanlı tespit edildi.

Jandarma ve komandolar cinayet zanlılarını Çemçe Madur’da yakaladı

Kağızman’da iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin da yaralandığı olayın zanlıları Çemçe Madur bölgesinde jandarma ve komando birlikleri tarafından yakalandı.
Kars’ın Kağızman ilçesi Kuloğlu köyünde 12 Mayıs 2020 tarihinde hayvan otlatma meselesi yüzünden Daştan ve Güngör aileleri arasında meydana gelen, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayına karışan suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili olarak oluşturulan özel ekibin yaptığı titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda olaya karışan 8 zanlı tespit edildi. Olay anında 2 zanlı yakalanarak tutuklanırken, firari 6 zanlının yakalanması ile ilgili yapılan çalışmalarda zanlıların Madur kırsalına kaçtıkları ve sarp kayalık, dağlık alanda saklandıkları tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri komando birlikleri ile birlikte bölgeye operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 1 zanlı Ağrı’nın Çatalipaşa köyü bölgesinde, 1 zanlı Kağızman ilçesi Kuloğlu köyü bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Ayrıca 4 zanlının yakalanması için 24 Eylül günü Madur alanına yapılan komando operasyonuyla 2 zanlı arazide kaçarken silahları ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, zanlıların üzerindeki silahlar ise muhafaza altına alındı. Güvenlik güçleri diğer 2 firarinin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

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