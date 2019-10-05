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Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Öldürüldüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 07:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Öte yandan Tunceli-Pülümür kırsalında ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda da 4 terörist öldürüldü.

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Öldürüldüler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ'DE DE OPERASYON

Öte yandan Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Merkez kırsalında, Jandarma Özel Harekat Timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda da 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

KUZEY IRAK'TA 17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari operasyon PKK terör Tunceli Pülümür

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