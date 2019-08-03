HABER

Jandarma ve MİT’ten DEAŞ’a sınır ötesi operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından DEAŞ terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından DEAŞ terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Birçok bombalı eylem yapmayı planlayan DEAŞ’lı teröristler yurt içine giremeden El Bab’ta bomba düzenekleri ile birlikte yakalandı. Operasyonda 1 ton patlayıcı madde ve patlayıcı madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Jandarma İstihbarat birimleri ile MİT’in yaptığı ortak çalışma neticesinde Suriye’de ve Türkiye’de birçok bombalı eylem yapmayı planlayan DEAŞ’lı teröristler yurt içine giremeden ve eylem yapma fırsatı bulamadan Suriye’nin El Bab bölgesinde bomba düzenekleri ile birlikte yakalandı. El Bab şehir merkezinde DEAŞ Terör örgütünün bir bomba imalathanesinin bulunduğu bilgisi üzerine Jandarma İstihbarat birimleri ve MİT tarafından, söz konusu bomba imalathanesine, Jandarma Patlayıcı Madde Uzmanlarının nezaretinde yerel güvenlik güçleri ile birlikte operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 ton patlayıcı ele geçirildi
Bomba imalathanesinde yapılan aramada;cep telefonu, telsiz, mekanik zamanlayıcı, kütleye duyarlı, sarsıntıya duyarlı ve elektronik kart ile patlatılma özelliği olan toplam 80 adet El Yapımı Patlayıci (EYP) düzeneği ve bu düzeneklerde kullanılan içinde dinamit lokumu ve fabrikasyon patlayıcıların da bulunduğu yaklaşık 1 ton patlayıcı ele geçirildi. Ayrıca düzenlenen operasyon ile patlayıcı yapımında kullanılan
833 adet elektrikli fünye, 300 adet batarya ile 480 adet EYP düzeneği hazırlanabilecek diğer malzeme ve canlı bomba yelekleri bulundu.
Ele geçirilen malzemelerin incelenmesi neticesinde; DEAŞ terör örgütünün bomba yapımında bilinen her türlü tekniği kullandığı ve yapılan operasyonla birçok büyük ve kanlı saldırının önlendiği bilgisi de alındı.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi (2)Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi (2)
Ümraniyeliler 'Boğaz'da İstanbul tarihine yolculuk yaptıÜmraniyeliler 'Boğaz'da İstanbul tarihine yolculuk yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.