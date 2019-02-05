Jandarma ve MİT’ten mahrem asker operasyonu: 6 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Daire Başkanlığı ile koordineli olarak 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 6 askeri personel gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Daire Başkanlığı ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetler içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 5 ilde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. 6 askeri personel gözaltına alınırken, şüpheliler Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nca ifadelerini alınmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

