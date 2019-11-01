HABER

Jandarma ve MİT'ten ortak FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 01:02 | Son Güncelleme

BURSA'da, sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖ/PDY ile 15 Temmuz darbe girişimini överek, propagandasını yaptığı tespit edilen Y.K.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖ/PDY ile 15 Temmuz darbe girişimini överek, propagandasını yaptığı tespit edilen Y.K. (34), jandarma ve MİT ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, Y.K.'nın sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖ/PDY ve 15 Temmuz hain darbe girişimini överek propagandasını yaptığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Y.K.'nın Osmangazi ilçesindeki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan Y.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, evinde bulunan cep telefonu, hard disk ve laptopa da el konuldu. Y.K.'nın sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu! Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu!
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandıSeyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Sakarya'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü öldüSakarya'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Trump'a kötü haber! 'ABD tarihindeki en büyük cadı avı'

Trump'a kötü haber! 'ABD tarihindeki en büyük cadı avı'

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

MSB: Suriye'de 18 rejim unsuru teslim edildi

MSB açıkladı! 18 rejim unsuru teslim edildi

Mersin'de iş makineli kaçak kazı: 9 gözaltı

Jandarma suçüstü yakaladı! İş makinesi kullanmışlar!

İbrahim Kalın: Bir teröriste general demek terörizme destek vermek demektir

'Bu terörizme destek vermek demektir'

Almanya'da cami dışkı sürülerek kirletildi

Almanya'da cami dışkı sürülerek kirletildi

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.