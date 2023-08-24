Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Şakir Uslu kimdir? Şakir Uslu nereli ve kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Şakir Uslu 24 Ağustos 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'e yayımlanan atama kararları sonrası merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Şakir Uslu getirildi. İşte Şakir Uslu'nun hayatı ve biyografisi...

ŞAKİR USLU KİMDİR?

Şakir Uslu 1966 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dünyaya geldi.

Şakir Uslu 1988 yılında Teğmen rütbesi ile Kara Harp Okulu'nu bitirdi.

Uslu, 1988-2018 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çeşitli kadrolarında da Komutanlık görevi sonrası, 2018 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi. 2018 - 2019 yılı arasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki görevine müteakip 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Konya İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Şakir Uslu 12 Ağustos 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tümgeneralliğe terfi etmişti.

Şakir Uslu, Huriye Uslu ile evli olup, 2 çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Şakir Uslu, 24 Ağustos 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına getirildi.

