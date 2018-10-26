Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni

Orgeneral Çetin, eskiye oranla daha güçlü ve bilinçli bir personel yapısına sahip olma yönünde yaptıkları çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını görmenin kendilerini ve milleti mutlu ettiğini söyleyerek, "Bir kanun ordusu olan Jandarma teşkilatı, milletinin, devletinin ve halkının emrinde canı pahasına binlerce şehit, on binlerce gazi vererek emniyet ve asayiş hizmetlerini yerine getirme azim ve gayreti içindedir." dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuşan Orgeneral Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminden sonra süratle toparlandığını, yenilendiğini ve etkin görev yapma yeteneğine kavuştuğunu belirtti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Bugün karşınızda inançlı, heyecanlı, vakur ve göreve hazır olarak duran genç astsubaylarımız yüzyıllardır ayakta dimdik duran ulu Türk çınarlarımızın yeni filizleri olarak onların gücüne güç, heybetlerine heybet katacaklardır." dedi.

"Bugün karşınızda inançlı, heyecanlı, vakur ve göreve hazır olarak duran genç astsubaylarımız yüzyıllardır ayakta dimdik duran ulu Türk çınarlarımızın yeni filizleri olarak onların gücüne güç, heybetlerine heybet katacaklardır." değerlendirmesinde bulunan Orgeneral Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve İçişleri Bakanı'mızın verdiği destek ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız özellikle teknoloji alanında üstün bir seviyeye ulaşarak etkin bir görev yapma yeteneğine kavuşmuştur. Önümüzdeki yıllarda bu imkan ve kabiliyet daha da artacak şekilde planlamalar yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Orgeneral Çetin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleri gereği Jandarma Genel Komutanlığının, kendi sorumluluk bölgesinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla terörle mücadeleye devam edeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Vatan toprağının her bir karışı bizim namusumuzdur. Terör örgütleri üzerinden ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışanlara, bugüne kadar aman vermedik bundan sonra da yüce milletimizin desteğiyle aman vermeyeceğiz. Yüce milletimizin bize gösterdiği destek ve hayır dualar bizim için en büyük güçtür ve gücümüze güç katmaktadır."