Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Bugün karşınızda inançlı, heyecanlı, vakur ve göreve hazır olarak duran genç astsubaylarımız yüzyıllardır ayakta dimdik duran ulu Türk çınarlarımızın yeni filizleri olarak onların gücüne güç, heybetlerine heybet katacaklardır." dedi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuşan Orgeneral Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminden sonra süratle toparlandığını, yenilendiğini ve etkin görev yapma yeteneğine kavuştuğunu belirtti.
Orgeneral Çetin, eskiye oranla daha güçlü ve bilinçli bir personel yapısına sahip olma yönünde yaptıkları çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını görmenin kendilerini ve milleti mutlu ettiğini söyleyerek, "Bir kanun ordusu olan Jandarma teşkilatı, milletinin, devletinin ve halkının emrinde canı pahasına binlerce şehit, on binlerce gazi vererek emniyet ve asayiş hizmetlerini yerine getirme azim ve gayreti içindedir." dedi.
"Bugün karşınızda inançlı, heyecanlı, vakur ve göreve hazır olarak duran genç astsubaylarımız yüzyıllardır ayakta dimdik duran ulu Türk çınarlarımızın yeni filizleri olarak onların gücüne güç, heybetlerine heybet katacaklardır." değerlendirmesinde bulunan Orgeneral Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve İçişleri Bakanı'mızın verdiği destek ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız özellikle teknoloji alanında üstün bir seviyeye ulaşarak etkin bir görev yapma yeteneğine kavuşmuştur. Önümüzdeki yıllarda bu imkan ve kabiliyet daha da artacak şekilde planlamalar yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
Orgeneral Çetin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleri gereği Jandarma Genel Komutanlığının, kendi sorumluluk bölgesinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla terörle mücadeleye devam edeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Vatan toprağının her bir karışı bizim namusumuzdur. Terör örgütleri üzerinden ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışanlara, bugüne kadar aman vermedik bundan sonra da yüce milletimizin desteğiyle aman vermeyeceğiz. Yüce milletimizin bize gösterdiği destek ve hayır dualar bizim için en büyük güçtür ve gücümüze güç katmaktadır."
Orgeneral Çetin, mezunların yeni görevlerinin kendilerine, ailelerine, vatana, millete hayırlı olmasını diledi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alacak mezunlarının, devletin bekası, milletin birlik ve dirliği ile vatanın bütünlüğüne kasteden her türlü ihanet şebekelerine ve şer odaklarına karşı, icabında vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatını feda etmekten çekinmeyeceklerini ve her türlü tehdidi yok edeceklerini söyledi.
Ailelerden aldıkları emaneti, mezuniyet töreninin ardından Türk milletine teslim edecek olmanın onur, huzur ve gururunu yaşadıklarını söyleyen Kurtoğlu, milletin engin sevgisi, şefkati, hoşgörüsü ve bilgeliğiyle buluşacak, milletin emrine girme makamıyla onurlanacak mezunların ailelerine ve mezunların yetişmesinde katkı sağlayan tüm akademi personeline teşekkür etti.
Kurtoğlu, mezunların yapacakları görevin önemine dikkati çekerek, şöyle seslendi:
"Katılacağınız saflar, vazifesini namus bilip, makamların en büyüğü olan, müjdelenmiş şehadet makamına koşanların terbiyesiyle yoğrulmuştur. Bu aziz millete hizmet ederken şunları asla unutmayınız; bu vatan tüm varlığıyla bizlere miras ve emanettir. Vazifeniz, bu emanet ve mirası yükünden bahtiyar hizmetkarlar olarak gelecek nesillere aynı asliyet ve saffette teslim etmektir. Yolda kalan, darda kalan garip ve düşkünlere ibadet vecdi ile yardıma koşacak, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi olacaksınız."
Adaletin tecellisinin mezunların zamanında ve doğru şekilde yapacağı işlemler ve alacağı tedbirler ile mümkün olacağını dile getiren Kurtoğlu, "Mesleğe başlarken ettiğiniz yemine sadık olarak, doğruluk ve muhabbetle hizmet, kanunlara, nizamlara ve amirlerinize mutlak itaat edecek, milletimizin arzu ettiği güvenlik hizmetini vereceksiniz. Bu yüce milletin bükülecek boynu, eğilecek başı olmamıştır, olmayacaktır. Sizlerin de başınız dik, alnınız ak olsun. Bu kutlu yürüyüşte sizleri önce Allah'a sonra yüce milletimize emanet ediyorum. İmanınız tam, kaleminiz kuvvetli, kılıcınız keskin olsun." dedi.
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