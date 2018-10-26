Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bin yıldır bu toprakları İstiklal Marşımızın kıtalarına ilham veren bu ruhla bu inançla bu adanmışlık duygusuyla korumayı başardık, inşallah ebediyete kadar da bu şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi. Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda gerçekleşen, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni"nde konuştu. Sözlerine "Bugün 3 bin 253'ü jandarma genel komutanlığı, 98'i sahil güvenlik komutanlığı personeli olmak üzere toplam 3 bin 351 astsubayımızı görev yerlerine uğurluyoruz." diyerek başlayan Erdoğan, ülkenin neredeyse her bir köşesinden evlatların bugün burada jandarma ve sahil güvenlik akademisinin başarıyla bitirmenin haklı sevincini yaşadığını söyledi. Erdoğan, eğitimlerini başarıyla tamamlayan astsubayları tebrik ederek, her birisinin alınlarından öptüğünü ifade etti. Akademi birincisi Yasemin Mersin Çelik başta olmak üzere okullarını başarıyla tamamlayan 227 kadın astsubayı özellikle tebrik ettiğini belirten Erdoğan, "Sizlerin bu gayretlerinin, bu başarılarının diğer kadınlarımıza da örnek teşkil edeceğine, ilham kaynağı olacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, bugün mezuniyet sevinci yaşayan bütün astsubayları vatana ve millete değerli birer evlat olarak yetiştiren ailelere de en kalbi şükranlarını sundu. Emekleri, özverili çalışmalarıyla bu gurur gününe vesile olan tüm hocalara, komutanlara da ülke ve millet adına teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Rabbim'den sizleri yapacağınız tüm görevlerde korumasını, daima muzaffer eylemesini niyaz ediyorum. Karşımdaki bu iftihar tablosunda milletimizin huzuru ve emniyeti için gece gündüz demeden görev yapacak özveri abidelerini görüyorum. Her birinizin ışıldayan gözlerinde daha müreffeh, daha güçlü, daha büyük bir Türkiye'nin muştusunu görüyorum." diye konuştu. - "Gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek kahramanları görüyorum" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada yurdumuzun dört bir köşesinde terör örgütlerine, çetelere, insanımızın huzuruna kast eden alçaklara göz açtırmayacak şanlı Türk jandarmasını görüyorum." diyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün burada gerektiğinde istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek kahramanları görüyorum. Her birinizden aldığınız eğitimin, üstünüzde taşıdığınız üniformanın, ettiğiniz yeminin hakkını vererek mesleğinizi en güzel şekilde icra etmenizi bekliyorum."

Bu vesileyle vatanın bekası yolunda can vermiş tüm askerlere, emniyet güçlerine, vatandaşlara Allah'tan rahmet niyaz eden Erdoğan, yaralanan gazilikle müşerref olan askerlere ve vatandaşlara da sağlık diledi. Erdoğan, askerden polise, güvenlik korucularından istihbarat teşkilatına kadar tüm güvenlik birimlerinde yerli, milli ve asil duruşun güçlenerek devam edeceğine inandığını vurgulayarak, "İnşallah sizlerin de katılımıyla jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımız asayişten, terörle ve düzensiz göçle mücadeleye kadar görev alanına giren tüm konularda çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir." ifadesini kullandı. - "Her karışını şehitlerimizin kanlarıyla suladığımız bu güzel vatanın..." Türkiye'nin tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış, insanlık tarihine yön vermiş tüm dünyanın gözlerini diktiği son derece stratejik bir bölgede yer aldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "1071 Malazgirt Zaferiyle kendimize ebedi vatan kıldığımız bu toprakları, bin yıldır önce Allah'ın yardımı sonra da canından vazgeçen ancak cananı bildiği yurdundan vazgeçmeyen milletin dirayetiyle muhafaza ediyoruz. Tarih boyunca her türlü saldırıya ve ihanete rağmen medeniyetimizin timsali, ezanlarımızın susmasına, bağımsızlığımızın nişanesi bayrağımızın inmesine müsaade etmedik. Her karışını şehitlerimizin kanlarıyla suladığımız bu güzel vatanın üzerine namahrem elinin değmesine asla göz yummadık."