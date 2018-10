Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni

"Sizlerden görevlerinizi yaparken, hukuka, kanunlara ve görevlerinizle ilgili mevzuata bağlı kalmanızı bekliyorum. Suç ve suçluyla mücadelede nasıl kararlı hareket ediyorsanız vatandaşlarımıza da o derece hassas, o derece saygılı davranmanızı istiyorum. Vazifenizi icra ederken güçlü bir devletin, geçmişi şanlı zaferlerle dolu büyük bir milletin mensubu olduğunuzu asla unutmayın. Engellediğiniz her terör eylemi, ortaya çıkardığınız her suç, yakaladığınız her fail, bağrından çıktığınız bu topluma karşı sorumluluğunuzu yerine getirmiş olduğunuzun bir işaretidir. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olarak görevinizi en güzel şekilde icra etme gayretlerinizde desteğimin daima sizlerle olduğunu bilmenizi istiyorum. Her birinize güveniyorum. Bugün mezuniyetinizde ailelerinizin ve komutanlarınızın yüzünü ağarttığınız gibi başarınızla da milletimizin yüzünü ağartacağınıza inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizlere bir kez daha ülkemizin dört bir köşesinde icra edeceğiniz vazifelerinizde muvaffakiyetler diliyorum."