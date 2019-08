Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkesi ve milleti için gerektiğinde canını feda etmekten çekinmemelerini gerektirecek meslek seçen bu gençlerimizin her biri alınlarından öpülmeyi hak ediyor. Yaşadığımız coğrafya millet olarak bizi bin yıldır bizi kesintisiz mücadele etmeye, topraklarımızı kanımızla sulayarak vatan yapmaya mecbur bırakmıştır. Gerek sınırlarımız içinde gerekse sınırlarımız dışında ülkemizin ve milletimizin bekasına yönelik tehditlere karşı verdiğimiz mücadelenin devam edeceğini biliyoruz" dedi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenim görerek, öğretimlerini başarıyla tamamlayan subay ve astsubayların mezuniyet töreni, JSGA Stadyumunda gerçekleştirildi. Subay rütbesiyle toplam 515 öğrenci (18 kadın, 497 erkek) mezun oldu. Törende 3 bin 431 Astsubay öğrenci (409 kadın, 3 bin 22 erkek) mezun oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı mezuniyet töreninde toplam 3 bin 946 rütbeli asker mezun oldu. Mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mezunlar adına Jandarma Teğmen Ömer Faruk Yazar’ın konuşmasıyla başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik sınıflarından mezun olan subay ve astsubaylardan dönemlerini birincilikle tamamlayanların yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakmasının ardından JSGA Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi. Jandarma ve Sahil Güvenlik sınıfından mezun olan subay ve astsubaylardan; Jandarma sınıfı subaylarda birinci olan Jandarma Teğmen İsmet Mat, Jandarma sınıfı astsubaylardan birinci olan Jandarma Astsubay Çavuş Rabia Kökpınar, Sahil Güvenlik sınıfı subaylardan birinci olan Sahil Güvenlik Teğmen Çağrı Dinç, Sahil Güvenlik sınıfı astsubaylardan Sahil Güvenlik Astsubay Çavuş Alp Kaptan’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomalarını verdi. Sınıf birincilerinin diploma töreninin ardından toplam 3 bin 946 mezun öğrenciye diplomaları takdim edildi.

“Bu yol şehadete giden yoldur” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mezun olan öğrencileri kutlayarak, “Ülkesi ve milleti için gerektiğinde canını feda etmekten çekinmemelerini gerektirecek meslek seçen bu gençlerimizin her biri alınlarından öpülmeyi hak ediyor. Yaşadığımız coğrafya millet olarak bizi bin yıldır bizi kesintisiz mücadele etmeye, topraklarımızı kanımızla sulayarak vatan yapmaya mecbur bırakmıştır. Gerek sınırlarımız içinde gerekse sınırlarımız dışında ülkemizin ve milletimizin bekasına yönelik tehditlere karşı verdiğimiz mücadelenin devam edeceğini biliyoruz. Şehadet bunun için farklı ve anlamlıdır. Şehadet, ilk insandan başlayıp ta kıyamete kadar devam edecek bir makamdır. O yüzden kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şehadet ile ilgili bize müjdeyi veriyor. Dolayısıyla bu yol şehadete giden yoldur. Güvenlik teşkilatlarımızda görev alan evlatlarımızın bu bilinçle vazifeye koşuyor olmaları geleceğe olan inancımızı daha da perçinliyor. Şu anda bu mücadeleyi teröre karşı sürdüren evlatlarımızı şehadete yürüyen evlatlar olarak görüyorum” dedi. 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz gecesi yaşananlar bu milletin her bir ferdinin gerektiğinde bu devlet için canını vermekten çekinmeyeceğini ortaya koymuştur. Tarih boyunca sayısız örneği olan kahramanlık hikayelerimizin yeni bir sayfası olan 15 Temmuz kıyamı gelecek nesiller için önemli bir örnek olacaktır. Neredeyse 35 yıldır sürdürdüğümüz terörle mücadelede Irak ve Suriye sınırlarımızda ve ötesinde sürekli operasyonlar yapmak zorunda kaldık. Bu harekatlarda ; askerimizin, polislerimizin, jandarmalarımızın, güvenlik korucularımızın gösterdiği kahramanlıklar tarihimizin altın sayfaları arasında yer alacaktır. Sahillerimizin güvenliğinden sorumlu birimlerimizin özellikle insan ve mal kaçakçılığına verdiği mücadeleyi de asla unutmayacağız. Bu vesileyle bu toprakları bize vatan yapan ve vatan olarak devamı için bir gül misali toprağa giren bütün şehitlerimizin, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu devlet tarihe mal olmuş bir devlettir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyetinin köklü bir devlet olduğunu belirterek, “Son dönemde bölücü örgütün şehit ettiği Jandarmalarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Şairin de dediği gibi, ‘İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için’. Ülkesini yaşatmak, milletini korumak için can veren kahramanlarımızın her biri yüreğimizde sonsuza kadar yaşamaya devam edecek. Türkiye, çevremizdeki ve dünyadaki birçok devlet gibi sonradan kurulmuş, belgelerin veya projelerin eseri bir devlet değildir. İçinde bulunduğumuz Jandarma kurumunun dahi 180 yıllık bir geçmişi vardır. Unutmayın; bu devlet bir kabine devleti değildir. Bu devlet tarihe mal olmuş bir devlettir. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bu yıl ordumuzda hala kullanılan; tümen, binbaşı, yüzbaşı, onbaşı gibi kavramların ortaya çıktığı yıllara uzanan 2 bin 228’inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Pazartesi günü kendisinden kat kat kalabalık bir orduyu gün batmadan darmadağın ettiğimiz Malazgirt zaferimizin 948’inci yıldönümü için Malazgirt’te olacağız. Osmanlı’nın sadece devlet yapısının değil, askeri düzenin etkisi de günümüze kadar tüm dünyayı etkilemeye devam etmiştir. Alparslan, oradan yola çıktı ve Anadolu o zaman bizler için vatan oldu. Bugün de TSK dünyanın sayılı ordularından biri” diye konuştu.