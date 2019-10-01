Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yeni eğitim yılı açılış töreni

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Yüce milletimizin bizlere olan güven ve sevgisi en büyük hazinemizdir." dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen açılış töreninde konuşan Orgeneral Arif Çetin, geçen yıl eğitim öğretim döneminde elde edilen başarının bu yıl da artan bir ivme ile devam etmesini istedi.

Orgeneral Çetin, Türkiye'de huzur ortamının sağlanması için başta terör olmak üzere suç unsurlarıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlıklarının yüksek bilgi, moral ve fizik gücüne sahip disiplinli personeli ve yüksek teknoloji ürünü silah araç ve teçhizatıyla bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla görevlerine devam edeceğini söyledi.

Yurt genelinde emniyet ve asayişin sağlanmasının nitelikli insan gücünün yetiştirilmesiyle mümkün olduğunun altını çizen Çetin, eğiticilerden, ülkesini ve milletini yürekten seven, milli ahlak ile mesleki değerlere bağlı, her faaliyetinde kanun ve nizamları esas alan, hukuku ve mevzuatı çok iyi bilen, Atatürkçü düşünce sistemini benimseyen, kurum kültürü ve aidiyetini taşıyan, disiplinli öğrenci ve birlikler yetiştirmelerini istedi.