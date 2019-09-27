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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde ant içme heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:10 | Son Güncelleme

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde intibak eğitimini tamamlayan 2 bin 957 subay ve astsubay adayı ant içti.Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (JSGA) düzenlenen ant içme törenine İçişleri Bakan Yardımcısı MehmetErsoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve çok sayıda öğrenci yakını katıldı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde intibak eğitimini tamamlayan 2 bin 957 subay ve astsubay adayı ant içti.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (JSGA) düzenlenen ant içme törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet
Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve çok sayıda öğrenci yakını katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 234 subay fakülte öğrencisi ve 2 bin 723 sivil kaynaklı astsubay adayı ant içti.
Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Burada devlet, millet olmak yüzlerce yıldır ayakta kalabilmek kolay bir iş değil. Her türlü entrikanın çevrilmeye çalışıldığı bu topraklar üzerinde huzur içinde, güven içinde yaşayabilmek için evlatlarımızın iyi yetişmesi, iyi yetiştirilmesi ve hepimizin işini çok iyi yapması gerekiyor” diye konuştu.
Türkiye’nin hem kendi bekası hem de bölgesinde hayati işler başardığını belirten Ersoy, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeni bir denetim anlayışıyla Türkiye’nin başta bölgemiz olmak üzere dünyada sağlam duruşuyla hem kendi bekamız için hem de dünya medeniyeti için hayati öneme sahip işler başarıyor. Güçlü bir ülkeyiz, kendi kararını kendisi verebilen, kimseden icazet almayan, başarılı diplomasi, başarılı yönetim ve operasyon gücüyle yerli ve milli silahlarıyla çok önemli bir aktör olarak yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bir devletin en önemli olmazsa olmazının ileri teknolojik imkanlarla desteklenen, iyi eğitim almış, vatanına bağlı olarak görevini ifa eden güvenlik birimlerine sahip olması olduğunu aktaran Ersoy, “Jandarma Genel Komutanlığımız özellikle teknoloji alanında üstün bir seviyeye ulaşarak güçlü görev yapma yeteneğine kavuşmuştur. Önümüzdeki yıllarda elbette ki bu imkan ve kabiliyet daha da artacak şekilde çalışmalarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.
Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ise subay ve astsubay adayı öğrencilerin gözlerindeki heyecanı ve dirayeti görebildiğini aktardı. Türkiye’deki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceğini aktaran Çetin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emirleri, direktifleri ve himayeleriyle, bakanımızın talimatıyla ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyonlar, gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden devam edecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yüce milletimizin desteği ve duaları gücümüze güç katacak” ifadelerini kullandı.
Tören, Jandarma Bando Takımı’nın konserinin ardından tören geçişiyle son buldu.

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