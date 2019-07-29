Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine personel alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine (JSGA) 8 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi, 6 doktor öğretim görevlisi alınacak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları ana bilim dalını

belirten dilekçelerinin ekinde özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığına

dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, YDS

Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi, 4 adet

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş

örneği, 2 fotoğraf, varsa kurum onaylı hizmet

döküm belgesi, yayın listesi, bilimsel

çalışma ve yayınlarını kapsayacak şekilde 4 nüsha dosya halinde hazırlamaları gerekiyor.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi içinse adayların başvurdukları

ana bilim dalını belirten dilekçe ile ekinde, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisi

olmadığına dair belge, Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık

belgeleri, YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi, 4 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, 2 fotoğraf, varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesiyle, 30 gün

içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya

posta yoluyla müracaat etmeleri gerekiyor.

Başvurularda hazırlanacak formalar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.

