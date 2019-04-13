Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muvazzaf subay alımı için ön başvurular başladı! Başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın subay ihtiyacını karşılamak amacıyla, ilgili komutanlıklar tarafından sözleşmeli muvazzaf subay alımı yapılacağı duyuruldu. Kariyerlerine Türk Silahlı Kuvvetleri’nde devam etmek isteyen erkek ve kadınlar için 9 Nisan itibarı ile açılan başvurular online (link: https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris) olarak yapılabiliyor. Sınavlara katılacak adayların, 29 Nisan 2019 tarihi saat 16:59’a kadar başvuru yapması gerekiyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları subay alımı kılavuzunu incelemek ve konuyla alakalı detaylı bilgi edinmek için TIKLAYINIZ!

Başvuru Şartları Nelerdir?

Ön başvurular sadece internet üzerinden https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden online olarak yapılıyor.

Başvuru kılavuzunda belirtilen şartlar şöyle:

· T.C. vatandaşı olmak

· Muvazzaf subay temini yapılacak programlardan birinden en az 4 yıllık eğitimini tamamlamış olmak ya da kayıt tarihine kadar mezun olmak

· Öğrenimini yurt dışında tamamlamış olan kişilerin YÖK tarafından belgeli denkliğinin bulunması

· 2018 KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65, 2017 ya da 2018 yıllarında yapılan ALES’te Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 60 almış olmak ( Şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az yüzde 80’inin almış olmak yeterli oluyor.)