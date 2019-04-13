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Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muvazzaf subay alımı için ön başvurular başladı! Başvuru şartları neler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 04:58 | Son Güncelleme

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı muvazzaf subay alımı başladı. 9 Nisan itibarı ile başvuruların alındığı Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli muvazzaf subaylığı için başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muvazzaf subay alımı için ön başvurular başladı! Başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın subay ihtiyacını karşılamak amacıyla, ilgili komutanlıklar tarafından sözleşmeli muvazzaf subay alımı yapılacağı duyuruldu. Kariyerlerine Türk Silahlı Kuvvetleri’nde devam etmek isteyen erkek ve kadınlar için 9 Nisan itibarı ile açılan başvurular online (link: https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris) olarak yapılabiliyor. Sınavlara katılacak adayların, 29 Nisan 2019 tarihi saat 16:59’a kadar başvuru yapması gerekiyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları subay alımı kılavuzunu incelemek ve konuyla alakalı detaylı bilgi edinmek için TIKLAYINIZ!

Başvuru Şartları Nelerdir?

Ön başvurular sadece internet üzerinden https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden online olarak yapılıyor.

Başvuru kılavuzunda belirtilen şartlar şöyle:

· T.C. vatandaşı olmak
· Muvazzaf subay temini yapılacak programlardan birinden en az 4 yıllık eğitimini tamamlamış olmak ya da kayıt tarihine kadar mezun olmak
· Öğrenimini yurt dışında tamamlamış olan kişilerin YÖK tarafından belgeli denkliğinin bulunması
· 2018 KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65, 2017 ya da 2018 yıllarında yapılan ALES’te Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 60 almış olmak ( Şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az yüzde 80’inin almış olmak yeterli oluyor.)

Ayrıca başvuruda bulunacak adayların toplum ve ahlak kurallarına uygun bir yaşam sürmüş, herhangi bir suç ya da suç teşkil eden olay içine girmemiş, disiplinsizlik nedeni ile herhangi bir kamu kuruluşundan çıkartılmamış olması gerekiyor Herhangi bir siyasi parti ya da siyasi partinin yan kollarından bir tanesine üye olmamak da şartlardan bir diğeri.

Başvurularda Yaş Sınırlaması Nedir?

Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olan kişilerin 32 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. 01 Ocak 1987 ve sonra doğanların başvuruları kabul ediliyor. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların ise 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Adayların başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzunu tamamen okumaları ve anlamaları gerekiyor. Başvurular Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine e-devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yaparak da gerçekleştiriliyor. Başvurudan önce adayların profil bilgileri bölümünden kimlik bilgilerini güncellemeleri (MERNİS üzerinden yapılıyor), Vesikalık fotoğraflarını yüklemeleri, adres ve iletişim bilgilerini girmeleri (MERNİS üzerinden aldıkları görüntüyü yükleyerek bilgiyi girmeleri) gerekiyor. Ayrıca adayların, SMS iletişimi için bir cep telefon numarası girmeleri deisteniyor. Başvuru formunda tüm belgelerin nasıl yükleneceği ve nasıl güncelleneceği ile ilgili detaylı açıklamalar yer alıyor.

Başvurular Nasıl Sonuçlanacak ve Ne Zaman Açıklanacak?

Adayların ön başvurusu, KPSS notunun %70’i ve ALES notunun %30’u baz alınarak sıralamaya sokuluyor. Bu sıralama, en yüksekten en düşüğe doğru oluyor. Bu sıralamaya göre kontenjan miktarının 10 katı kadar kişi sınava çağrılıyor.

Başvuru sonuçları ve sınavla ilgili diğer bilgiler başvuru adresinde (https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi internet sitesinin “Sonuç Bilgileri” başlığı altındaki ‟Sonuçlarım” kısmında ilan ediliyor.

Sınav Nasıl Gerçekleşiyor?

Sınavlar, üç aşamalı olarak gerçekleşiyor. Bu aşamalar:
· Fiziki Kontrol
· Fiziki Yeterlilik
· Mülakat Sınavı


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