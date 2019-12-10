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Jandarma ve sahil güvenlik ölüme yolculuğa ’dur’ dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkma hazırlığında olan 38 yabancı uyruklu şahıs yakaladı.İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağcılar Mahallesi Çamur koyu mevkisinde bir grup yabancı uyruklu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

İzmir’in Urla ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkma hazırlığında olan 38 yabancı uyruklu şahıs yakaladı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağcılar Mahallesi Çamur koyu mevkisinde bir grup yabancı uyruklu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Daha sonra sahil güvenlik ekipleri ile jandarma tarafından, ormanlık alana gizlenmiş 35 Afganistan ve 3 Kongo vatandaşı olmak üzere toplam 38 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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