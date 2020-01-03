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  4. Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı

Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

Bartın?da bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpeği gören jandarma ekibi veterinere haber verdi.

Bartın?da bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpeği gören jandarma ekibi veterinere haber verdi. Veteriner yaralı köpeği alarak tedavisi için kliniğe götürdü.
Bartın-Karabük yolunda devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, Çayırköy mevkiinde yol kenarında sekerek yürüyen köpeği görerek durdu. Bacağından kan akan köpeğe bir aracın çarptığını tahmin eden jandarma ekibi köpeğe su verdi. Jandarma daha sonra veterinere durumu bildirdi. Belirtilen yere gelen veteriner, köpeği tedavisi için kliniğe götürdü.

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