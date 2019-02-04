HABER

Jandarma yaralı şahin için seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 08:57 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde yaralı halde bulunan şahine jandarma ekipleri sahip çıktı.Olay, ilçeye bağlı Akçasu köyünde meydana geldi.

Çorum’un İskilip ilçesinde yaralı halde bulunan şahine jandarma ekipleri sahip çıktı.
Olay, ilçeye bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 156 jandarma ihbar hattını arayan köylüler arazide yaralı bir şahin bulduklarını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köye gitti. Köylülerden teslim aldıkları yaralı şahini jandarma aracına alan ekipler, talihsiz hayvanın tedavisini yaptırmak üzere ilçeye getirerek veteriner hekime götürdü.
Kanadının kırk olduğu öğrenilen şahinin veteriner hekim tarafından tedavisi yapıldı. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede şahinin ateşli silahla vurulduğu ve kanadının kırık olduğu öğrenildi. Şahinin tedavisini yaptıran jandarma ekipleri daha sonra Orman ve Tarım İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bilgi verdi.

Jandarma yaralı şahin için seferber oldu

Jandarma yaralı şahin için seferber oldu

Jandarma yaralı şahin için seferber oldu

Jandarma yaralı şahin için seferber oldu

Jandarma yaralı şahin için seferber oldu

Jandarma yaralı şahin için seferber oldu

Jandarma yaralı şahin için seferber oldu

Jandarma yaralı şahin için seferber oldu

Jandarma yaralı şahin için seferber oldu

Jandarma yaralı şahin için seferber oldu

Jandarma yaralı şahin için seferber oldu

Jandarma yaralı şahin için seferber oldu

Jandarma yaralı şahin için seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Survivor Hasan sevilen dizinin kadrosuna katıldı

Survivor Hasan sevilen dizinin kadrosuna katıldı

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.