Jandarma, yaşlı kadının odunlarını sırtlayıp, evine taşıdı

Nedim KOVAN/AYBASTI (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Aybastı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, yaşlı kadının sırtındaki odunları alarak evine kadar taşıdı.

Aybastı ilçesi Fatih Mahallesi’nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sırtında odun taşıyan yaşlı kadını fark etti. Bir jandarma, kadının sırtındaki odunları alıp, sırtladı. Jandarma, yanındaki arkadaşıyla birlikte odunları, kadının evine kadar taşıdı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, yoğun ilgi gördü.

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