Jandarma yatalak yaşlı kadını ambulansa kadar sırtta taşıdı

Zonguldak’ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Duhancıhar köyünde aniden rahatsızlanan 85 yaşındaki Habibe Topuzoğlu’nun imdadına jandarma ekipleri yetişti. Ekipler tarafından evinden alınan yaşlı kadın ambulansa kadar sırtta taşındı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Duhancılar köyü Gerekoğlu Mahallesinde ikamet eden yatalak hasta Habibe Topuzoğlu (85) rahatsızlanması ve yolların kapalı olması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından sırtta araca taşındı. Ambulansa bindirilen yaşlı kadın hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.
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