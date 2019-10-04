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Jandarma yaylacıları teröristlere karşı uyardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 17:04 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde jandarma, yaylacı vatandaşları teröristlere ve hırsızlara karşı uyardı.Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay’ın Amanos Dağları’nda bulunan Alan Yaylası’nda yaşayan vatandaşlara cuma namazı çıkışı cami avlusunda uyarıda bulundu.

Jandarma yaylacıları teröristlere karşı uyardı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde jandarma, yaylacı vatandaşları teröristlere ve hırsızlara karşı uyardı.
Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay’ın Amanos Dağları’nda bulunan Alan Yaylası’nda yaşayan vatandaşlara cuma namazı çıkışı cami avlusunda uyarıda bulundu. Bölgede havaların soğumasıyla beraber yaylalardan kent merkezlerine dönüşlerin başladığını belirten jandarma, vatandaşların geri dönüşlerinde, yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullandıkları bu evlerde gıda, yiyecek, patlayıcı madde olarak tüp ve içecek türünden hiçbir malzemeyi bırakmamalarını istedi.
Aynı zamanda bölgede başlayan zeytin hasadına karşı dolandırıcılara karşı da uyarıda bulunan jandarma ekipleri, yaylada kalan vatandaşların durumundan şüphelendikleri kişileri 112 acil çağrı merkezine bildirmelerini istedi.

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