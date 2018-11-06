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Jandarmada FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 10:48 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, itirafçıların beyanları ve teşhisleri sonucu FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla 12 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, itirafçıların beyanları ve teşhisleri sonucu FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla 12 asker hakkında gözaltı kararı verdi.
Savcılıkça Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin itirafları ve teşhisleri sonucu örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 2 üsteğmen, 4 teğmen, 6 astsubay olmak üzere toplum 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürerken, 12 kişiden 7'sinin aktif görevde olduğu, 5'inin ise soruşturma nedeniyle, daha önce açığa alındıkları belirtildi.

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