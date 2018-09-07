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Jandarma'da mezuniyet heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 17:47 | Son Güncelleme

Ankara'da 'Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın 50'nci Kuruluş Yıldönümü ile Pilot ve Teknisyenlerin Mezuniyet Töreni' düzenlendi.

Ankara'da 'Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın 50'nci Kuruluş Yıldönümü ile Pilot ve Teknisyenlerin Mezuniyet Töreni' düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Güvercinlik'teki yerleşkesinde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, askeri erkan ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

4'ü jandarma pilotu, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü uçuş teknisyeni, 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı bakım teknisyeni olmak üzere 24 kişinin mezun olduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, en büyük mutluluğu öğrenciler ile ailelerinin yaşadığını söyleyerek, "Genç pilot ve teknisyenlerimize bu zorlu süreçte verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Mezun olan değerli arkadaşlarım havacılık mesleğinin güç koşullarını göğüsleyebilecek seviyede yetiştirilen bizlerin burada edineceğiniz bilgilerle yetinmeyeceğinizi, teknolojiyi sürekli takip ederek bilgi ve tecrübelerinizi geliştireceğine, sizlere emanet edilen canları ve malzemelerin korunması için uçuş emniyetine azami dikkat edeceğinize, görevlerinizi en iyi şekilde yapacakğınıza yürekten inanıyorum" dedi.

Dereceye giren kursiyerlere brövelerini takarak diplomalarını veren Soylu, "Geçmişten Günümüze Jandarma Havacılığı" adlı fotoğraf, havacılık teçhizat ve malzemeleri ile hava araçları sergisini gezdi. Daha sonra jandarma pilotlarının Skorsky helikopterleriyle gerçekleştirdiği nefes kesen gösteri büyük beğeni topladı.

Görüntü dökümü:

-Törenden görüntü

-Orgeneral Çetin'in konuşması

-Bakan Soylu'dan görüntü

-Skorsky helikopterlerin gösterisi

-Detay

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM-Kaan ULU/ANKARA,(DHA)

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