Rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda 30'u kamu görevlisi 47 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak/vermek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Ankara, Ağrı, Bingöl, Burdur, Bitlis, Çorum, Denizli, Erzurum, Giresun, İzmir, Kars, Muş, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Van, Yozgat'ta üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 28'i veteriner, biri Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, biri Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) personeli olmak üzere 30'u kamu görevlisi 47 şüpheli gözaltına alındı.

- 2018 yılında fiziki takip başlatılmıştı

Tarım Bakanlığının çiftçiyi desteklemek amacıyla başlattığı "Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Verilmesi" projesi kapsamında, işi alan belli şirketlerin, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymayan hayvanlardan temin ettiği, kulak küpeleri ve pasaportları veterinerlere rüşvet karşılığı ürettirerek talep sahiplerine, "küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan" hayvanları vermeye çalışarak devleti ve projeden faydalanmak isteyen vatandaşları dolandırmaya çalışan suç örgütüyle ilgili bilgi alınması üzerine, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2018 yılının Ekim ayında fiziki takip başlatıldı.