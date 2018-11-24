Jandarmadan 200 milyon liralık sahte tarım ilacı operasyonu

Muammer İRTEM - BURSA, (DHA) BURSA İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin Bursa merkezli 8 ilde, sahte tarım ilacı üreten ve satan suç örgütüne yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda piyasa değeri 200 milyon liralık sahte tarım ilacı, gübre ve ham madde ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı. Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Bursa İL Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suç Örgütü Kurmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa, Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya'da 35 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında, sahte tarım ilacı ve gübre üretim fabrikası, ilaçların saklandığı depo ve satıldığı bayi ile ev, araç ve müştemilatlarda yapılan aramalarda, piyasa değeri 200 milyon liralık sahte tarım ilacı, gübre ve ham madde ele geçirildi. Aramalarda fason olarak kurulan şirketlere ait fatura, sevk irsaliyesi, çek, senet ve çeşitli evrak da bulundu. Şebekenin sahte tarım ilaçlarının ambalaj, etiket, hologram aşamasından içeriğine kadar tamamını yüksek hacimli üretecek yapıda olduğu ve bir zincir kurdukları anlaşıldı. Soruşturma kapsamında, suç örgütü üyelerinin çok geniş bir alanda uzun süredir faaliyet gösterdiği ve tamamının birbiriyle ilişkili, irtibatlı olduğu, halk sağlığına, vatandaşlara, tarım alanlarına ve devlete ciddi zarar verdikleri tespit edildi.

