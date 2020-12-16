Jandarmadan 3 ilde eş zamanlı kablo hırsızlığı operasyonu: 6 tutuklama

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu 3 ilde kablo hırsızlığı şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Amasya, Samsun ve Yozgat’ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Organize hırsızlık şebekesinin çökertildiği operasyon ile 26 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çeşitli tarihlerde haberleşme kablolarının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilerek çalınması olaylarına yönelik faillerinin tespiti amacıyla Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Amasya Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kom Şube Müdürlüğü unsurlarınca yapılan ayrıntılı çalışmalar neticesinde daha önceden çok sayıda hırsızlık olaylarına karışmış ve çeşitli suçlardan sabıkaları olan 7 şüpheli tespit edildi.

Amasya merkezli eş zamanlı operasyonda Amasya, Samsun ve Yozgat’ta şüpheli şahısların ev, eklentileri ve araçlarında arama yapıldı. Araştırmalar sonucu organize olarak 26 farklı hırsızlık olayını şüphelilerin gerçekleştirdiği belirlendi.

Yapılan aramada 19 kilo yakılmış bakır kablo, 50 metre kesilmiş kablo, 3 demir kesme makası, 1 kablo soyma aparatı, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan K.B, H.A, C.Y, O.D, E.K ve K.Ç tutuklandı. F.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

