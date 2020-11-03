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Jandarmadan 5 ilde eş zamanlı operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 12:52 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin enerji ve nakil kablo hırsızlığı olayı ile ilgili 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 6’sı tutuklandı.Jandarma ekipleri, 5 Aralık 2019 tarihinde Tepebaşı ilçesi Hisar mahallesinde ve 11 Temmuz 2020 tarihinde Tepebaşı ilçesi Avlamış Mahallesinde meydana gelen enerji ve nakil kablo hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin enerji ve nakil kablo hırsızlığı olayı ile ilgili 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Jandarma ekipleri, 5 Aralık 2019 tarihinde Tepebaşı ilçesi Hisar mahallesinde ve 11 Temmuz 2020 tarihinde Tepebaşı ilçesi Avlamış Mahallesinde meydana gelen enerji ve nakil kablo hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. JASAT Dedektif Timleri ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Timleri tarafından başlatılan fiziki ve teknik takip ile titizlikle yürütülen analiz çalışmaları sonucunda, Eskişehir merkezli Diyarbakır, İstanbul, Muş ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon düzelendi. Operasyonlarda 14 şüpheli şahıs, suç eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin, organize bir şekilde Eskişehir ilinde 3, Manisa ilinde 3, İzmir ilinde 2, Balıkesir ilinde 1, Ankara ilinde 1, Bilecik ilinde 2, Sakarya ilinde 1 ve Konya ilinde 1 olay olmak üzere, toplam 14 nitelikli hırsızlık olayını daha gerçekleştirdikleri tespit edildi.
İşlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli ifadesi alınmasına müteakip serbest bırakılırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise tutuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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