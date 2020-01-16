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  4. Jandarmadan 53 ekiple narkotik uygulaması

Jandarmadan 53 ekiple narkotik uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması kapsamında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca 53 ekiple, 201 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması kapsamında 53 ekip, 201 personelin katılımıyla 227 uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi.

Jandarmadan 53 ekiple narkotik uygulaması

Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması kapsamında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca 53 ekiple, 201 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması kapsamında 53 ekip, 201 personelin katılımıyla 227 uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi. 8 bin 184 şahıs, bin 969 aracın sorgusu yapıldı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs ile 3 hacizli araç yakalandı. Ayrıca 1 şüphelinin üst aramasında 3 adet extacy uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 kayıt dışı kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Kabahatler Kanunu kapsamında 8 şahsa 5 bin 142 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan trafik kontrollerinde ise 50 sürücüye 23 bin 527 TL para cezası uygulandı. 15 araç da trafikten men edildi.

Jandarmadan 53 ekiple narkotik uygulaması

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